Chip- en techbedrijven helpen Nikkei aan stevige winst

De aandelenbeurs in Tokio boekte dinsdag een stevige winst onder aanvoering van de Japanse chip- en techbedrijven. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstand van de Amerikaanse techbeurs Nasdaq, waar iPhone-maker Apple de hoogste koers ooit bereikte. De beurshandel stond verder vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve.

De Amerikaanse centrale bank begint later op de dag aan zijn tweedaagse rentevergadering en beleggers hopen dat de Fed woensdag het rentetarief ongewijzigd zal laten. Dat zou goed nieuws zijn voor snelgroeiende chip- en techbedrijven die gevoelig zijn voor hogere rentes. Of de Fed inderdaad na tien renteverhogingen op rij een pauze zal houden, hangt met name af van het Amerikaanse inflatiecijfer dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De Japanse chiptester Advantest steeg dik 5 procent en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron kreeg er bijna 5 procent bij. De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, ging mede daardoor 1,9 procent vooruit en tikte voor het eerst sinds juli 1990 de 33.000 punten aan. Techinvesteerder SoftBank klom 6 procent. Volgens persbureau Reuters wil het bedrijf tot 30 procent van zijn ongeveer 350 medewerkers bij zijn investeringstak Vision Fund ontslaan. Ook de autofabrikanten Toyota en Honda lieten stevige winsten zien van respectievelijk 4,9 en 1,9 procent. Elektronicaconcern Sony won 1,3 procent.

In Seoul wonnen Samsung en SK Hynix 1,3 en 4,1 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal is de Amerikaanse overheid van plan om toe te staan dat de Zuid-Koreaanse chipbedrijven en ook de Taiwanese chipmakers hun activiteiten in China mogen behouden. De Taiwanese chipproducent TSMC steeg 3 procent in Taipei en de Zuid-Koreaanse beurs won 0,4 procent. In Sydney, waar beleggers terugkeerden na een lang weekend, klom de All Ordinaries 0,2 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,4 procent. Beleggers verwerkten het besluit van de Chinese centrale bank om voor het eerst in tien maanden de rente op kortlopende leningen te verlagen. Eerder verlaagden de grote Chinese banken al hun spaarrentes om de bestedingen in het land aan te jagen. De stappen worden gezien als een opmaat naar verdere maatregelen om de kwakkelende economie te stimuleren. Donderdag zal de Chinese centrale bank naar verwachting een besluit nemen over de rentetarieven op leningen met een langere looptijd.