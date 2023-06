Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML bovenaan in groene AEX

De AEX-index op het Damrak boekte dinsdag een kleine winst onder aanvoering van ASMI, Besi en ASML. De chip- en ook de techbedrijven stonden in de belangstelling door de hoop dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente niet verder zal gaan verhogen. Hogere rentetarieven zijn namelijk vooral ongunstig voor deze snelgroeiende bedrijven.

Ook werd in de chipsector gereageerd op een bericht van The Wall Street Journal. De zakenkrant meldde dat de Zuid-Koreaanse en Taiwanese chipbedrijven hun activiteiten in China mogen behouden van de Amerikaanse overheid, die juist probeert te voorkomen dat China de meest geavanceerde chips kan gebruiken voor militaire doeleinden. Zo mag het Nederlandse ASML bijvoorbeeld niet zijn nieuwste chipmachines leveren aan China.

Beleggers wachten verder op het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag verschijnt. Dat cijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Fed. De Amerikaanse centrale bank begint dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering en beleggers hopen dat de inflatie in de grootste economie ter wereld in mei voldoende is afgekoeld zodat de rente voorlopig niet verder verhoogd hoeft te worden.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 762,90 punten. De MidKap klom ook 0,3 procent, tot 920,03 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,2 procent. Londen daalde 0,1 procent.

ASMI was de sterkste stijger in de Amsterdamse hoofdindex, met een winst van 3,6 procent. Branchegenoot Besi profiteerde van een koopadvies door investeringsbedrijf Redburn en volgde met een plus van 2,9 procent. ASML won 1,4 procent. Ook ABN AMRO deed goede zaken en steeg 2,2 procent. Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een verlies van 1,1 procent.

In de MidKap won Just Eat Takeaway 0,2 procent. De eigenaar van maaltijdbezorger Thuisbezorgd.nl gaat 15 procent van zijn personeel ontslaan bij zijn Amerikaanse tak Grubhub.

Bij de kleinere bedrijven werd RoodMicrotec 28 procent meer waard. De toeleverancier voor de chipsector wordt overgenomen door zijn Italiaanse branchegenoot Microtest voor in totaal bijna 29 miljoen euro. Het bod van 0,35 euro per aandeel wordt gesteund door het bestuur van het bedrijf uit Zwolle en enkele grote aandeelhouders.

De euro was 1,0806 dollar waard, tegen 1,0747 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent tot 67,99 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent meer op 72,99 dollar per vat.