Koerssprong RoodMicrotec op Damrak na bod op chipbedrijf

RoodMicrotec maakte dinsdag een koerssprong van 28 procent op de Amsterdamse beurs. De toeleverancier voor de chipsector wordt overgenomen door zijn Italiaanse branchegenoot Microtest voor in totaal bijna 29 miljoen euro. Het bod van 0,35 euro per aandeel wordt gesteund door het bestuur van het bedrijf uit Zwolle en enkele grote aandeelhouders. De overname wordt naar verwachting in het vierde kwartaal afgerond en de beursnotering van RoodMicrotec in Amsterdam zal worden beƫindigd.

Beleggers keken verder vooral uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag naar buiten komt. Dat cijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank begint later op de dag aan zijn tweedaagse rentevergadering en beleggers hopen dat de inflatie in de grootste economie ter wereld in mei voldoende is afgekoeld zodat de rente voorlopig niet verder verhoogd hoeft te worden. Dat zou goed nieuws zijn voor snelgroeiende chip- en techbedrijven die gevoelig zijn voor hogere rentes.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent in de plus op 766,14 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 922,12 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,6 procent.

Chipbedrijf ASMI was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 4 procent. Branchegenoot Besi profiteerde daarbij van een koopadvies door investeringsbedrijf Redburn en klom 2,6 procent. Chipmachinemaker ASML kreeg er 1,9 procent bij. Informatieleverancier Wolters Kluwer en verzekeraar ASR waren de enige dalers met kleine minnen van 0,1 procent.

In de MidKap steeg Just Eat Takeaway 2,6 procent. De maaltijdbezorger gaat 15 procent van zijn personeel ontslaan bij zijn Amerikaanse tak Grubhub. Bovendien heeft Grubhub vermoedelijk weinig last van een wet die bezorgers in New York een minimumloon belooft. Het bedrijf heeft weinig eigen bezorgers en biedt vooral besteldiensten aan restaurants met eigen bezorgers.

Fastned won 0,4 procent. Het snellaadbedrijf heeft met een nieuwe financieringsronde, waarbij onder meer een obligatielening werd uitgegeven, in totaal ruim 24 miljoen euro opgehaald. Het geld zal worden gebruikt om het snellaadnetwerk in Europa uit te breiden.

De euro was 1,0787 dollar waard, tegen 1,0747 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 67,33 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 72,23 dollar per vat.