Manchester United stijgt op positief Wall Street

Manchester United behoorde dinsdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op een bericht van een Qatarese krant dat het bod van Sjeik Jassim op de Engelse voetbalclub de grootste kans van slagen heeft. Jassim, de zoon van een voormalige premier van de oliestaat, diende naar verluidt vorige week een verbeterd bod in van zo’n 6,3 miljard dollar op de club van de Nederlandse trainer Erik ten Hag. Het aandeel steeg bijna 14 procent.

De algehele stemming op Wall Street werd echter bepaald door het inflatiecijfer, dat voorbeurs naar buiten werd gebracht. Daaruit bleek dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten in mei met 4 procent zijn gestegen. De inflatie koelde daarmee iets sterker af dan verwacht. In april zakte de inflatie al voor het eerst in twee jaar tijd onder de 5 procent.

De Federal Reserve heeft de rente al tien keer op rij verhoogd om de inflatie te bestrijden. Beleggers hopen dat de Fed, die dinsdag is begonnen aan zijn tweedaagse rentevergadering, zal besluiten om voorlopig te stoppen met zijn renteverhogingen nu de inflatie verder lijkt af te nemen. Dat zou vooral goed nieuws zijn voor snelgroeiende chip- en techbedrijven die gevoelig zijn voor hogere rentetarieven.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 34.182 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 4359 punten en techbeurs Nasdaq won 0,6 procent tot 13.546 punten. De S&P en de Nasdaq sloten maandag al op de hoogste standen in dertien maanden.

Oracle steeg 4,7 procent. Het Amerikaanse softwareconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook de omzetprognose voor het huidige kwartaal viel hoger uit dan voorzien.

Apple opende vrijwel vlak. Analisten van de Zwitserse bank UBS haalden de iPhone-maker, die maandag nog de hoogste koers ooit behaalde, van hun kooplijst af.

Gamesbedrijf Activision Blizzard won 1 procent en Xbox-maker Microsoft 0,9 procent. De Amerikaanse toezichthouder FTC wil de overname van Activision Blizzard door Microsoft blokkeren. Volgens de FTC krijgt Microsoft door de overname een te grote machtspositie op de gamesmarkt.

De euro was 1,0806 dollar waard, tegen 1,0747 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,3 procent tot 69,34 dollar. Brentolie kostte 3,3 procent meer op 74,29 dollar per vat.