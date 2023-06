Nederlandse experts berekenen waterstroom na dambreuk Oekraïne

Medewerkers van de Nederlandse bedrijven Arcadis en Tygron hebben een programma opgezet dat helpt te voorspellen hoe water zal stromen na de verwoesting van de Kachovka-dam in Oekraïne. Hulpverleners ter plekke kunnen met die informatie bepalen welke gebieden wel en niet toegankelijk zijn en daarmee hun acties beter plannen, hoopt watermanagementspecialist Bas Agerbeek van Arcadis.

Na een nieuwe update op dinsdag zijn gegevens over het overstromingsgebied door hulporganisaties op te vragen. De Britse hulporganisatie Presidium Network maakt volgens Agerbeek al gebruik van de informatie.

Het vrijwilligerswerk aan de computersimulaties begon enkele uren na de doorbraak van de dam in de Dnipro op 6 juni. Op basis van beelden van televisie en sociale media maakten de specialisten van de twee bedrijven een eerste inschatting van de loop van het water. Nadat een milieukundige uit Oekraïne de gegevens aanvulde met bevindingen ter plekke, bleek de overstroming veel groter dan eerder geschat.

Met actuele informatie uit het rampgebied zelf werd het vervolgens mogelijk om betere voorspellingen te maken, legt Agerbeek uit. Zo was op de eerste momenten na de verwoesting niet duidelijk dat de breuk in de dam snel een stuk groter werd dan op televisiebeelden zichtbaar was. Uiteindelijk was het met behulp van satellietbeelden van een Fins bedrijf ook na te gaan of de daadwerkelijk overstroomde plekken overeenkwamen met de voorspellingen.

Drie werknemers van ingenieursbedrijf Arcadis, met veel expertise op het vlak van waterbewegingen, en twee medewerkers van softwarebedrijf Tygron werken vooral in hun eigen tijd aan de computersimulaties. Die maken niet alleen duidelijk welke gebieden begaanbaar zijn voor hulpverleners, maar geven ook inzicht in de mogelijk schade aan belangrijke wegen. Daarnaast berekent het programma waar water blijft staan en het risico op uitbraken van cholera groot is. “Dit helpt ons de prioriteit te bepalen voor medische hulpverlening”, zegt Agerbeek.

Via LinkedIn waarschuwen de makers van de simulatiemodellen wel dat er altijd een kans is dat de voorspellingen niet helemaal kloppen. Hulpverleners kunnen daarom het beste eerst navragen waar de informatie wel en niet voor te gebruiken is.