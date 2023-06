PostNL komt in najaar met nieuwe cryptopostzegel

PostNL gaat voor de tweede keer een cryptopostzegel uitgeven. Hiervoor werkt het Nederlandse postbedrijf samen met Österreichische Post en POST Luxembourg. Dit najaar wordt de nieuwe zegel gelijktijdig in Nederland, Oostenrijk en Luxemburg gelanceerd.

De nieuwe cryptopostzegel bestaat uit een combinatie van een fysieke postzegel en een digitale NFT, wat voor non-fungible tokens staat. Dat is een digitaal object met een echtheidscertificaat. De zegel komt in een gelimiteerde oplage op de markt en heeft een waarde van 9,25 euro. PostNL maakt later meer bekend over de start van de voorverkoop, de oplage en verkooppunten.

PostNL lanceerde in september 2022 de NL crypto stamp. Voor deze uitgave bundelde PostNL de krachten met Österreichische Post, dat in 2019 als eerste postbedrijf ooit een cryptopostzegel op de markt bracht. Voor POST Luxembourg is de nieuwe cryptozegel een primeur.

De eerste cryptopostzegel bleek zowel onder klassieke verzamelaars als NFT-liefhebbers razend populair, zei Bob van Ierland, Directeur Mail Nederland bij PostNL. Alle varianten van de collectie van de eerste NL crypto stamp zijn inmiddels uitverkocht.

Het ontwerp van de nieuwe cryptozegel blijft voorlopig geheim. Wel is al bekend dat deze, net als bij de eerste collectie, wordt gekenmerkt door een uniek symbool. Bij de vorige editie was dat een stier. Het definitieve ontwerp wordt later dit jaar onthuld. Via de website, de Collect Club en de Crypto Stamp nieuwsbrief zal PostNL de komende tijd al meer details van het ontwerp bekendmaken.