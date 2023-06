Prijs aardgas maakt sprong na langere uitval Noorse installaties

De prijs voor aardgas is dinsdagmiddag omhooggeschoten door zorgen over de toevoer uit Noorwegen. Bij drie grote gasvelden en -installaties in dat land ligt de productie stil en netbeheerder Gassco kondigde aan dat die uitval langer duurt dan eerder verwacht.

De prijs voor een megawattuur gas op de voor Europa toonaangevende Amsterdamse gasbeurs lag omstreeks 16.00 uur bijna 10 procent hoger na een eerdere piek van bijna 15 procent.

Zorgen over de aanvoer van voldoende gas leiden nog altijd tot hevige reacties op de gasmarkt. Vorig jaar was sprake van een panieksfeer toen Rusland na de inval in Oekraïne steeds minder gas leverde aan Europese landen.

Op dit moment is gas veel goedkoper dan in de zomer van 2022, toen de prijs kort steeg tot een piek van 339 euro per megawattuur. Nu ligt de prijs voor dezelfde hoeveelheid aardgas op zo’n 35 euro.

Maar de prijzen schommelden de afgelopen weken wel hard. Aan de ene kant is de vraag naar gas vanuit de industrie afgezwakt doordat deze sector minder hard draait. Daarnaast is het de verwachting dat Europese landen de winter ingaan met goed gevulde gasreserves. Maar de hitte in Europa kan ervoor zorgen dat meer stroom nodig is voor airco’s en koelingssystemen, waardoor er ook meer behoefte is aan gas.