Prijzen tweedehands auto’s stabiliseren door meer aanbod

De gemiddelde prijs voor een tweedehands auto is in de eerste vijf maanden van dit jaar enigszins gestabiliseerd, na de sterke stijging vorig jaar. Dat komt onder meer doordat het aanbod op de occasionmarkt na de coronapandemie, die voor productie- en leveringsproblemen zorgde, weer is aangetrokken. Het hogere aanbod zorgt niet alleen voor meer keuze voor kopers, maar leidt ook tot een prijsstabilisatie, meldt AutoScout24.

Volgens het Europese online autoplatform voor nieuwe en tweedehandsauto’s is de gemiddelde occasionprijs van januari tot en met mei met 123 euro ofwel een half procent gestegen. In dezelfde periode vorig jaar was er nog sprake van een prijsstijging van 1093 euro ofwel ruim 5 procent.

AutoScout24 zag het online aanbod op zijn platform in mei aantrekken tot 211.000 auto’s. Dat is een stijging van 7,6 procent vergeleken met begin dit jaar en 4,6 procent meer vergeleken met een jaar eerder. Met name sportieve occasions worden weer meer aangeboden.

“Lange tijd stond de occasionmarkt en dus de consument voor een uitdaging: een enorme vraag naar occasions, maar weinig aanbod waardoor de prijzen hoog opliepen. Als we kijken naar de afgelopen maanden op ons platform durven we nu voorzichtig te concluderen dat het tij lijkt te keren. Het aanbod groeit en de prijzen lijken te stabiliseren”, aldus landenmanager Dorianne Richelle van AutoScout24.

Volgens het autoplatform is de gemiddelde prijs van een occasion sinds februari nagenoeg onveranderd gebleven en zelfs licht gedaald. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om een stijging van 3,7 procent. Wel bedroeg de gemiddelde prijs van een occasion in mei 24.642 euro. Dat is 2537 euro meer dan in mei vorig jaar.