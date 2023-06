TNO: gezamenlijke strategie voor hightech belangrijk voor groei

De Nederlandse hightechsector kan profiteren van de snelle ontwikkeling van sectoren als kunstmatige intelligentie (AI), quantumcomputers en fotonica. Maar ook door maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en veiligheid ontstaan kansen voor de techsector, stelt onderzoeksinstituut TNO. Om daarvan te kunnen profiteren zouden bedrijven, kennisinstellingen als universiteiten en de overheid een gezamenlijke strategie moeten bedenken.

De onderzoekers van TNO zouden ook graag zien dat het Nationaal Groeifonds wordt omgezet in een structurele financiering voor onderzoek en ontwikkeling. “De Nederlandse hightech heeft het potentieel om de komende decennia een handvol nieuwe ASML’s voort te brengen”, stelt Arnaud de Jong die bij TNO managing director High Tech Industry is. “Dat vereist een gezamenlijke aanpak.”

De hightechsector was in 2021 goed voor een omzet van 80 miljard euro en is daarmee belangrijk voor het verdienvermogen van Nederland. Maar naar verwachting zal in 2040 de helft van de omzet van de hightech komen uit nieuwe productgroepen zoals laser-satellietcommunicatie en apparatuur voor duurzame energie.

Om de concurrentiepositie te behouden zou de hightechsector ruim twee keer zo productief moeten worden en volledig duurzaam. Nederland moet verder innovaties en nieuwe technologieën sneller naar de markt leren brengen. Dat zou kunnen met start-up- en scale-upprogramma’s en gerichte internationale samenwerking. Ook moet er beleid komen om talent aan te trekken en op te leiden en is een Nationale Hightech Strategie nodig.

Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME is blij met de conclusies van TNO en onderstreept de oproep voor zo’n strategie. “Nederland is een vindingrijk land, maar het percentage start-ups dat doorgroeit naar scale-ups blijft achter bij de VS en ook bij andere landen in de EU”, aldus FME-voorzitter Theo Henrar. Hij ziet wel goede bedoelingen bij het kabinet, maar mist een “krachtige strategie”.

Onderdeel van die strategie zou het opvoeren van investeringen in onderzoek zijn, aldus FME. “Dat is de enige manier waarop de sector concurrerend kan blijven. Ons succes in de toekomst vraagt om strategische en duidelijke keuzes in het hier en nu.”