Uber-directeur wil oplossing voor alle chauffeurs, zzp of niet

Directeur van Uber in Noord-Europa Maurits Schönfeld wil graag een oplossing voor Uber-chauffeurs die zelfstandig willen rijden, maar ook voor de groep chauffeurs die liever als werknemer behandeld wil worden. Dat zegt hij tegen het ANP in aanloop naar het hoger beroep van dinsdag. Centraal in de zaak, die werd aangespannen door vakbond FNV, staat de vraag of mensen die rijden voor Uber dat doen als zelfstandige of als werknemer.

Schönfeld zegt dat een ruime meerderheid van de chauffeurs juist als zelfstandige voor het taxiplatform wil rijden. “Maar we zien ook een groep die iets anders wil. Daarom moeten we kijken hoe we voor iedereen tot een oplossing komen”, stelt Schönfeld. De FNV kijkt bovendien op een andere manier naar zelfstandig werk, en dat leidt tot polarisatie, vindt Schönfeld. “Ik denk juist dat chauffeurs vrijheid waarderen, om meer hun leven in te richten zoals zij dat willen.”

Maar volgens de FNV kunnen de zzp’ers die rijden voor Uber niet zelf hun tarief bepalen. “Uber bepaalt het uurtarief, wie er wel of niet in de app komt, wie welke rit krijgt en hoe de ritten worden uitgevoerd”, stelt bestuurder Amrid Sewgobind. De FNV wil dan ook dat Uber de taxi-cao gaat volgen. Zodat chauffeurs meer loon krijgen, maar ook meer rechten bij ontslag of ziekte.

Schönfeld denkt dat zelfstandigheid ook niet ten koste moet gaan van aanvullende sociale bescherming. “We zouden daarvoor moeten kijken naar de 1,2 miljoen zelfstandigen in dit land en bijvoorbeeld naar een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en het regelen van toegang tot een pensioenfonds. Maar dat moet zonder het kind met het badwater weg te gooien.”

Het hoger beroep volgt op een uitspraak waarin de rechter de FNV in het gelijk stelde. De rechter dwong Uber chauffeurs die via het platform werken als werknemers te behandelen en volgens de cao te betalen. Maar zolang het hoger beroep dient, hoeft het taxiplatform die uitspraak nog niet na te leven. Dat zou te ingrijpend zijn, voor zowel de chauffeurs als Uber, terwijl het nog onzeker is of de uitspraak in hoger beroep in stand blijft.