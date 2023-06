Waarde export vorig jaar flink hoger, vooral door hogere prijzen

De waarde van door Nederland uitgevoerde goederen lag vorig jaar voor het eerst boven de 700 miljard euro, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek. De exportwaarde nam met 30 procent of ruim 170 miljard euro toe ten opzichte van 2021. Ook de waarde van ingevoerde goederen ging hard omhoog, met 37 procent. Dat kwam neer op 182,2 miljard euro meer import.

De forse toename kwam vooral door hogere prijzen die voor goederen werd gevraagd, met name voor brandstoffen, voedingsmiddelen en materialen. De hoeveelheid uitgevoerde en ingevoerde goederen ging slechts met enkele procenten omhoog. Ongeveer de helft van de extra exportwaarde werd veroorzaakt door dure brandstoffen als olie en met name gas.

Duitsland is Nederlands grootste exportpartner, gevolgd door België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Rusland zakte vorig jaar van de 18e naar de 29e plaats, onder meer door embargo’s en bedrijven die zich uit dat land terugtrokken, maar ook omdat we vrijwillig minder Russisch gas afnamen. Er ging ruim een derde minder goederenexport naar Rusland dan in 2021, maar daar stond tegenover dat er veel meer naar buurlanden van Rusland als Kirgizië, Armenië en Kazachstan werd uitgevoerd. Mogelijk werd van daaruit grijze export van goederen naar Rusland mogelijk gemaakt.