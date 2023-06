Aandacht voor Shell en Amerikaans rentebesluit op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar Shell. Het olie- en gasconcern liet voorafgaand aan zijn beleggersdag weten voor minstens 5 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen in de tweede helft van het jaar. Ook zal het kwartaaldividend met 15 procent worden verhoogd. Daarnaast worden de investeringen voor 2024 en 2025 teruggeschroefd en worden de kosten tegen eind 2025 met 2 tot 3 miljard dollar per jaar verlaagd. Shell hield daarbij vast aan zijn klimaatdoel van nul CO2-uitstoot in 2050.

Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve, dat na sluiting van de Europese aandelenmarkten bekend wordt gemaakt. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank een pauze zal houden na tien renteverhogingen op rij. Dat komt doordat de inflatie in de grootste economie ter wereld in mei verder is afgekoeld. Beleggers zullen dan ook vooral letten op wat Fed-voorzitter Jerome Powell zal gaan zeggen over het toekomstige rentebeleid.

De AEX-index lijkt licht hoger te beginnen en ook de andere Europese beurzen openen naar verwachting met kleine winsten. De Aziatische markten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio zette de opmars voort en sloot 1,5 procent hoger onder aanvoering van autofabrikant Toyota (plus 6 procent). De Japanse hoofdindex is de afgelopen tijd al sterk gestegen en staat op het hoogste niveau in ruim drie decennia.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,6 procent. Beleggers wachten op meer stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid. Zo wordt gehoopt dat de Chinese centrale bank donderdag de belangrijkste rentetarieven gaat verlagen. China kampt met een tegenvallend economisch herstel van de coronapandemie en heeft al jaren last van problemen in de vastgoedsector.

Op het Damrak kwam Prosus met een handelsbericht. Volgens de techinvesteerder liet de e-commerceportefeuille van het bedrijf in het afgelopen boekjaar, dat eindigde in maart, een goede groei en verbetering van de winstgevendheid zien. De totale winst in de periode werd echter beïnvloed door een lagere winstbijdrage van zijn belangen, met name in die van het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent.

De euro was 1,0780 dollar waard, tegen 1,0793 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 69,63 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 74,60 dollar per vat.