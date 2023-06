Accenture zoekt 40.000 nieuwe AI-specialisten

Het internationale organisatieadviesbureau Accenture gaat het aantal specialisten op het vlak van kunstmatige intelligentie (AI) verdubbelen tot 80.000. De onderneming wil vol inzetten op AI-oplossingen voor klanten en trekt hiervoor 3 miljard dollar aan investeringen uit.

“Er is ongekende belangstelling voor alle gebieden van AI”, verklaart topvrouw Julie Sweet. Ook Roy Ikink, die gaat over technologie bij Accenture Nederland, ziet dat AI echt in opkomst is. “AI zal de komende tien jaar ons leven en werken drastisch veranderen”, voorspelt hij.

Accenture werkt momenteel al aan AI-projecten met diverse klanten. Dan gaat het bijvoorbeeld om het verbeteren van klantenservice in een grote hotelgroep en het efficiƫnter maken van het zoeken naar allerlei verbanden tussen gegevens in juridische systemen. Met de investeringen en extra AI-specialisten wil het bedrijf werken aan nieuwe sectorspecifieke oplossingen en kant-en-klare modellen, zodat bedrijven de overgang naar AI op een goede manier kunnen maken.

Nog maar enkele maanden geleden kondigde Accenture aan om wereldwijd juist 19.000 banen te schrappen, oftewel 2,5 procent van het totale personeelsbestand. Daarmee voegde de onderneming zich toen bij een groeiende lijst van bedrijven die werknemers ontslaan om zich aan te passen aan de verslechterde economische omstandigheden. De ingreep betrof vooral banen op ondersteunende afdelingen. De onderneming trok anderhalf jaar uit voor het doorvoeren van die reorganisatie.

Accenture is in tal van landen actief. In Nederland telde het bedrijf volgens de laatste jaarcijfers ruim 3000 werknemers. Een woordvoerster van Accenture kan niet aangeven of er ook nieuwe AI-specialisten in Nederland aan de slag gaan. Ook kan ze niet ingaan op de impact van de reorganisatie in Nederland. “Over aantallen per land doen wij nooit uitspraken.”