Eurostar: onafhankelijke consultant om treinen Amsterdam Centraal

Een onafhankelijke consultant gaat kijken naar mogelijkheden om de Eurostar-treinen van Amsterdam Centraal naar Londen straks toch te laten rijden. Dat maakte het bedrijf bekend na een bezoek van Eurostar-topvrouw Gwendoline Cazenave aan Amsterdam Centraal. De directe treinverbinding tussen Amsterdam, Rotterdam en Londen ligt er vanaf juni volgend jaar maandenlang uit vanwege een grondige verbouwing van Amsterdam Centraal.

Cazenave had bij dat bezoek gesprekken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en NS. Door die renovatie van Amsterdam Centraal is er tijdelijk geen plek voor de hal waar nu de marechaussee de noodzakelijke paspoortcontroles uitvoert. Er wordt nog gewerkt aan een tijdelijke terminal in de Amstelpassage onder het station, maar die is nog niet klaar. De Eurostar kan daardoor tot uiterlijk mei 2025 niet vertrekken vanaf Amsterdam.

Eurostar zegt in een verklaring dat alle partijen hebben ingestemd met de benoeming van een onafhankelijke consultant, die bekend staat om diens expertise op het gebied van spoor en treinstations. Deze consultant zal een onafhankelijke audit uitvoeren en oplossingen voorleggen aan alle belanghebbenden, aldus Eurostar.

Volgens Eurostar is alleen vanuit Rotterdam naar Londen rijden onrendabel. Vanwege de beperkte ruimte op het Rotterdamse station kunnen daar slechts 160 passagiers opstappen, terwijl de treinen een capaciteit hebben voor 900 reizigers. Zonder de maximaal 265 passagiers die op Amsterdam Centraal aan boord gaan, blijven de treinen te leeg.