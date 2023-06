FNV: staking bij Swissport Cargo op Schiphol opgeschort

Bij vrachtafhandelingsbedrijf Swissport Cargo op Schiphol wordt voorlopig toch niet gestaakt. Vakbond FNV dreigde eerder met acties. Die zouden mogelijk donderdag al plaatsvinden, maar de onderneming heeft in een informeel overleg op de valreep een “handreiking aan het personeel” gedaan. Het ultimatum dat de bond eerder stelde is daarom met een week verlengd.

“We zien het positief in en gaan ervan uit dat we er volgende week samen uit komen”, verklaart FNV-bestuurder Stijn Jansen. Volgens hem heeft Swissport Cargo nu een loonsverhoging van 10 procent geboden voor de circa 200 tot 250 medewerkers. Ook zou het bedrijf ervoor openstaan om met FNV afspraken te maken in een cao.

De bond ergerde zich er eerder nog aan dat de onderneming met de eigen ondernemingsraad een loonsverhoging van minimaal 4,25 procent had afgesproken, zonder dat FNV hier enige inspraak in had. “Hoewel nog niets vaststaat, toont de snelheid waarmee Swissport nu beweegt maar weer aan dat je soms met acties moet dreigen voordat een werkgever de wensen van het personeel serieus neemt”, merkt Jansen op.

Als het tot acties zou komen bij Swissport Cargo dan zouden passagiers daar geen last van hebben. Hun koffers worden namelijk door een andere tak van Swissport verwerkt. De staking zou dus alleen impact hebben op vracht in vliegtuigen. De vrachtafhandelaars laden onder meer bloemen in en uit. Ook bijvoorbeeld producten als iPhones of medicijnen worden volgens FNV veel met het vliegtuig vervoerd.