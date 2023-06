FNV uit overleg bescherming Schipholpersoneel tegen uitlaatgassen

Vakbond FNV stapt uit een overleg over het beschermen van werknemers op Schiphol die nu nog blootgesteld worden aan uitlaatgassen van vliegtuigen. De bond ziet bij andere deelnemers van de taskforce vliegtuiguitstoot, zoals werkgevers als luchtvaartmaatschappij KLM en luchthaven Schiphol, “niet het tempo of de daadkracht die nodig zijn om direct in te grijpen”.

De taskforce werd vorig jaar ingesteld en moest zorgen voor veranderingen op Schiphol. De medewerkers op het platform worden daar geregeld blootgesteld aan te veel uitlaatgassen. “Werkgevers weten dat het aannemelijk is dat medewerkers hierdoor hartklachten, luchtwegklachten en kanker krijgen. Maar ze doen te weinig met die kennis”, stelt FNV. “Erkenning dat hun werknemers ziek kunnen worden door vliegtuiguitstoot, betekent namelijk dat ze toegeven dat ze aansprakelijk zijn.”

De bond vindt dat “de gezondheid van werknemers altijd prioriteit moet zijn”. “Het geduld bij onze leden is op: de snelheid moet omhoog”, zegt FNV-bestuurder Jaap de Bie. “Iedere dag staan er mensen ongezond werk te doen. Dat kan en moet anders. Gezond werk is een grondrecht.”

Vorige maand stelde de Arbeidsinspectie nog dat werknemers op Schiphol te weinig beschermd worden tegen schadelijke vliegtuiguitstoot. De inspectie drong er bij Schiphol op aan om “adequate arbeidsmiddelen” in te zetten om personeel veiliger te laten werken. Ook de mate en duur van de blootstelling moeten naar beneden. Maar daar heeft Schiphol nog wel enkele jaren de tijd voor. Schiphol-topman Ruud Sondag had het over een “niet te negeren spiegel” en zei dat het tempo van de verbeteringen omhoog moet.