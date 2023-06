Follow This: Shell maakt knieval voor kortetermijnbelegger

Shell maakt met zijn nieuwe strategie een “knieval” voor aandeelhouders die vooral op de korte termijn denken, vindt de activistische beleggersgroep Follow This. Het olie- en gasconcern maakte woensdag bekend zijn gasdivisie te laten groeien en de olieproductie niet langer jaarlijks met enkele procenten te verlagen.

“Shells verhoging van de productie van fossiele brandstoffen is een knieval voor kortetermijnaandeelhouders, terwijl langetermijnaandeelhouders toekijken en klimaatrisico’s toenemen”, schrijft Mark van Baal, oprichter van Follow This in een reactie.

Hij dient jaar na jaar een resolutie in op aandeelhoudersvergaderingen waarmee hij Shell oproept de activiteiten in lijn krijgen met de klimaatdoelen van Parijs, wat volgens Follow This nu nog niet gebeurt. Het aantal voorstemmers bleef de voorbije twee vergaderingen steken op 20 procent.

“Tachtig procent van de aandeelhouders stelt Shell in staat om CO2-uitstootvermindering uit te stellen tot na 2030 door tegen de klimaatresolutie te stemmen”, stelt Van Baal.

Shell ziet zich genoodzaakt om deze koerswijziging aan te kondigen om het verschil in beurswaarde met grote Amerikaanse concurrenten te verkleinen. Het bedrijf gaat aandeelhouders ook meer belonen met meer dividend en grotere inkoopprogramma’s van eigen aandelen. Maar volgens Follow This zou dit niet de grootste zorg van beleggers moeten zijn. “Ze moeten zich zorgen maken over het rendement van hun hele portefeuille in de wereldeconomie, en die loopt groot gevaar als de wereld het doel van het Akkoord van Parijs niet haalt.”