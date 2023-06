IEA: mondiale groei vraag naar olie valt bijna stil over 5 jaar

De wereldwijde vraag naar olie neemt over vijf jaar nauwelijks meer toe. Dat verwacht het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dat denkt dat een piek in de olievraag in zicht is. Onder meer de toenemende populariteit van elektrisch rijden, de opkomst van biobrandstoffen en het steeds zuiniger omspringen met brandstoffen zorgen daarvoor.

Tussen 2022 en 2028 stijgt de vraag naar olie met 6 procent, denkt de energiedenktank. Die komt dan op 15,7 miljoen vaten olie (van 159 liter) per dag uit. Dat komt door “robuuste vraag” vanuit de petrochemische industrie en de luchtvaart. Maar in 2028 is de extra vraag nog maar 400.000 vaten per dag, zes keer zo weinig als dit jaar. Dat komt dus vooral omdat de extra vraag naar transportbrandstoffen afneemt.

“De overgang naar een economie die draait op schone energie versnelt”, geeft IEA-directeur Fatih Birol aan. Hij denkt dat nog dit decennium de vraag naar olie een piek zal bereiken. “Olieproducenten moeten aandachtig opletten op het toenemende tempo van de verandering en hun investeringen daarop aanpassen om te zorgen voor een ordelijke overgang.”

De investeringen in olie- en gasproductie nemen weer toe en komen dit jaar op het hoogste niveau sinds 2015 uit. Dat uitgavenniveau van 528 miljard dollar dit jaar is volgens het IEA voldoende om aan de vraagtoename tot 2028 te voldoen. Maar het is meer dan nodig in een wereld die op weg is naar nul uitstoot van broeikasgassen, aldus de denktank.