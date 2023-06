Overleg over landbouwakkoord gaat opnieuw verder

Het overleg over het landbouwakkoord tussen toponderhandelaars en landbouwminister Piet Adema gaat woensdag verder. Medio mei gingen de betrokken partijen, waaronder agrarische organisaties LTO Nederland, Biohuis en NAJK, nog zonder resultaat uit elkaar na een marathonoverleg van bijna 24 uur. Maar inmiddels zijn de “belangrijkste weken” aangebroken, zei een Haagse bron vorige week nog tegen het ANP.

Doel van het landbouwakkoord is het schetsen van toekomstperspectief voor (jonge) boeren. Centraal staan thema’s als mestbeleid en het verdienvermogen van boeren. Voor dat laatste thema moeten ketenbedrijven, waaronder supermarkten en veevervoerders, een bijdrage leveren, volgens onder meer het kabinet. Verschillende sectoren kunnen tijdens het overleg een inbreng doen. Maar mochten de partijen er niet uitkomen, dan zal het kabinet zelf plannen naar de Kamer sturen waarmee alsnog maatregelen worden genomen.

Het overleg vindt plaats aan de zogeheten hoofdtafel, waar naast de agrarische organisaties ook de provincies, vertegenwoordigers van de supermarkt- en levensmiddelenbranche (CBL en FNLI) en de natuur- en milieuorganisatie LandschappenNL meepraten. Eerder waren er ook sectortafels, waar sectoren zelf ideeën voor het landbouwakkoord konden inbrengen. Maar tot woensdag werd er met name nog binnen de organisaties overlegd en tussen organisaties onderling, laat een woordvoerder van het landbouwoverleg weten.

Het secretariaat van het landbouwakkoord heeft al uitgesproken woensdag geen conceptakkoord te verwachten. Wel wordt een onderhandelingsresultaat nagestreefd dat betrokken organisaties eventueel aan hun bestuur voor kunnen leggen. Daaruit moet een conceptakkoord volgen. Maar een onderhandelingsresultaat blijft al maanden uit, waarbij deadlines steeds zijn uitgesteld.

De meest recent gestelde deadline is op 21 juni. Anders is het voor LTO “klaar”, zei voorzitter Sjaak van der Tak eerder in het radioprogramma Sven op 1. Volgens hem heeft Adema die datum zelf voorgesteld en kunnen ook milieuorganisaties en supermarktketens zich daarin vinden. “Drie keer is scheepsrecht”, aldus Van der Tak, nadat de deadline al verscheidene keren is verschoven. Adema heeft eerder gezegd dat een landbouwakkoord zonder handtekening van LTO “weinig zin” heeft.