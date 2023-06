President Macron heeft vrijdag ontmoeting met Elon Musk in Parijs

Tesla-topman Elon Musk heeft vrijdag op een technologie-evenement in Parijs een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron. Macron zou Musk dan willen overtuigen om een grote fabriek voor batterijen voor elektrische auto’s in Frankrijk te bouwen.

Macron zegt dat hij een “agenda” heeft voor de ontmoeting met de Tesla-topman. Ook zal volgens hem worden gepraat over kunstmatige intelligentie, sociale media en regelgeving voor sociale netwerken om kinderen beter te beschermen. “En we gaan praten over de automotive-sector en batterijen.” Hij zei dat hij de aantrekkingskracht van Frankrijk voor internationale bedrijven zal onderstrepen in het gesprek met de multimiljardair.

Musk was vorige maand ook al in Parijs en had toen eveneens een ontmoeting met Macron. Musk zei toen vertrouwen te hebben dat Tesla in de toekomst grote investeringen zal doen in Frankrijk. Macron wil van het noorden van Frankrijk een knooppunt maken voor de productie van batterijen voor elektrisch aangedreven voertuigen.