Rechter VS blokkeert tijdelijk overname Activision door Microsoft

De overname van gamesbedrijf Activision Blizzard door Xbox-maker Microsoft is tijdelijk geblokkeerd door een rechter in Californië. Volgens de districtsrechter in San Francisco is de tijdelijke blokkade nodig om de status quo te handhaven, nadat de Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission maandag een spoedverzoek indiende om de overname tegen te houden.

Volgens de FTC krijgt Microsoft door de overname, met een prijskaartje van 69 miljard dollar, namelijk een te grote machtspositie op de gamesmarkt. Zo zou Microsoft kunnen besluiten om populaire games van Activision Blizzard, zoals Call of Duty en Overwatch, alleen beschikbaar te stellen voor zijn eigen gameconsole Xbox. De concurrentie en consumenten zouden daarmee volgens de toezichthouder ernstig worden benadeeld.

De tijdelijke blokkade geldt voor vijf werkdagen. Op 22 en 23 juni zal de rechtbank zich buigen over een meer permanente onderbreking van de overnamedeal. Een Microsoft-woordvoerder verklaarde dat het besluit van de rechter werd verwacht en prees de rechtbank omdat die snel op weg was naar een oplossing van de zaak.

De Amerikaanse autoriteiten zijn niet de enigen die bezwaar hebben gemaakt tegen de overname. Ook de Britse mededingingsautoriteiten zien de overname niet zitten vanwege zorgen over de afnemende concurrentie op het gebied van cloudgaming. Microsoft heeft al laten weten in beroep te gaan tegen het besluit van de Britten. De Europese Commissie ging vorige maand wel akkoord met de grootste overname ooit in de gamingindustrie.