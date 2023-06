Wall Street sluit gemengd na pauze bij renteverhogingen Fed

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met een gemengd beeld gesloten na het besluit van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve om een pauze in te lassen bij het verhogen van de rente. Daarvoor had de centrale bank de rente tien keer op rij verhoogd tegen de hoge inflatie. Wel werd door de Fed gehint op meer renteverhogingen later dit jaar. Mogelijk kan er in juli alweer een verhoging komen.

De Dow-Jonesindex eindigde met een min van 0,7 procent op 33.979,33 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 4372,59 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,4 procent tot 13.626,48 punten.

Een ruime meerderheid van de economen had al verwacht dat de Fed de rente ongewijzigd zou laten. Bij het vorige besluit in mei ging het rentetarief in de Verenigde Staten nog met een kwart procentpunt omhoog tot een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent. Dat is het hoogste niveau in zestien jaar. Volgens een verklaring van de Fed werd het besluit om de rente onveranderd te laten unaniem genomen door de beleidsmakers. Wel zei Fed-voorzitter Jerome Powell dat de inflatie nog hoog is en er een lange weg is te gaan om de inflatie omlaag te krijgen naar de doelstelling van 2 procent.

Bij de bedrijven op Wall Street kon Google-moederconcern Alphabet (min 0,1 procent) op aandacht rekenen. De Europese Commissie verdenkt Google van het misbruiken van zijn greep op onlinereclame. Google verdient zijn geld vooral met het verkopen van onlinereclame, maar daarbij heeft het bedrijf volgens de commissie concurrenten weggedrukt. Het bedrijf moet daardoor vrezen voor een boete van vele miljarden euro’s.

Chipbedrijf Advanced Micro Devices (AMD) steeg 2,3 procent. AMD presenteerde zijn chips op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), waarmee het bedrijf de dominantie van concurrent Nvidia in deze snelgroeiende markt wil bestrijden. Volgens persbureau Reuters heeft de cloudtak van Amazon al interesse in de nieuwe chips van AMD. Nvidia klom 4,8 procent.

UnitedHealth zakte meer dan 6 procent. De zorgverzekeraar waarschuwde voor hogere medische kosten in het huidige kwartaal. Dat komt doordat met name meer oudere klanten medische procedures ondergaan die tijdens de coronapandemie werden uitgesteld.

De euro was 1,0830 dollar waard, tegen 1,0850 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent tot 68,71 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 73,61 dollar per vat.