Website van haven Rotterdam was doelwit ddos-aanval

De website van de haven van Rotterdam was vorige week dinsdag enkele uren uit de lucht door een ddos-aanval. Het ging alleen om de website, de interne systemen van de haven “zijn op geen enkel moment in gevaar geweest”, zegt een woordvoerster van het Havenbedrijf Rotterdam na berichtgeving van RTL Nieuws.

Volgens de haven hebben de hackers geen schade aangericht. Ze zijn niet binnengedrongen in de systemen, hebben voor zover bekend niets gestolen of vergrendeld, en hebben ook geen losgeld geëist om de aanval te stoppen. “Het is niet zo dat dit dagelijks of wekelijks gebeurt bij ons, het is wel uitzonderlijk”, zegt de havenwoordvoerster.

Over de daders kan de haven van Rotterdam niets zeggen. Volgens RTL Nieuws was de ddos-aanval het werk van de groep NoName05716. Dat is een relatief onbekende groep ‘hacktivisten’, die regelmatig digitale aanvallen uitvoert op tegenstanders van Rusland. Zo legden ze in mei de sites van de Rechtspraak en de Eerste Kamer plat tijdens een bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Nederland. Bij ddos-aanvallen worden sites overspoeld met verkeer, waardoor ze haperen en slecht bereikbaar worden. Zulke aanvallen zijn redelijk eenvoudig uit te voeren.