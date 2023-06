Applied Material beschuldigt Chinese rivaal van bedrijfsspionage

Applied Materials klaagt een in Californiƫ gevestigde rivaal, die in Chinese handen is, aan vanwege bedrijfsspionage. De grootste Amerikaanse leverancier van chipapparatuur beschuldigt Mattson, een bedrijf dat in 2016 werd overgenomen door Beijing E-Town Dragon Semiconductor Industry Investment Center, van het stelen van bedrijfsgeheimen. Zo zou Mattson ontwerpen van chipapparatuur hebben buitgemaakt, maar ook belangrijke werknemers van Applied Materials hebben weggekaapt.

Beijing E-Town Dragon Semiconductor Industry Investment Center is een investeringscentrum gericht op de chipsector, dat gesteund wordt door de overheid van de Chinese hoofdstad. Volgens Applied Materials heeft Mattson in een periode van veertien maanden zeventien van zijn medewerkers weggelokt. Onder hen waren een senior afdelingsmanager en onderzoekers die jarenlang samenwerkten en bekend waren met gevoelige informatie zoals chipproductieprocessen en technologieƫn van het bedrijf.

Applied Materiaal klaagde Mattson in 2022 al aan, maar de aanklacht was nog niet bekendgemaakt. Ook klaagde het bedrijf de laatste vertrekkende werknemer aan, die volgens het bedrijf uiteindelijk concreet bewijs van de bedrijfsspionage heeft geleverd.

“Veel van deze documenten zijn zeer gevoelig en bevatten handelsgeheimen en technologische kennis van Applied Materials die Mattson jarenlang concurrentievoordeel in zijn technologische ontwikkeling zullen geven”, meldde Applied Materials in de aanklacht. “We ondernemen juridische stappen om te verzekeren dat onze intellectuele eigendomsrechten worden beschermd.”

Mattson heeft alle aantijgingen ontkend. “De claims tegen Mattson hebben geen grond en zullen dan ook in ons voordeel worden opgelost”, verklaarde het bedrijf tegen persbureau Bloomberg.

De chipsector zit in de vuurlinie van de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China. Washington wil voorkomen dat China de meest geavanceerde chips in handen krijgt, omdat die ook kunnen worden gebruikt voor militaire doeleinden. Zo mag bijvoorbeeld het Nederlandse ASML zijn nieuwste chipmachines niet leveren aan China.

ASML meldde eerder dit jaar zelf ook dat een werknemer uit China van de chipmachinemaker informatie over de technologie van het bedrijf heeft verduisterd. Deze week werd ook een voormalig leidinggevende van Samsung beschuldigd van het opzetten van een volledige chipfabriek in China, op basis van gestolen blauwdrukken en ontwerpen van de Zuid-Koreaanse chipproducent.