Beurzen Azië hoger na renteverlaging China en pauze in VS

De Aziatische aandelenbeurzen gingen donderdag overwegend omhoog. De beurshandel stond vooral in het teken van de acties van de centrale banken. Zo verlaagde de Chinese centrale bank de rente op leningen aan financiële instellingen met een looptijd van een jaar om de kredietverlening te stimuleren en daarmee de kwakkelende economie aan te jagen. In de Verenigde Staten hield de Federal Reserve zoals verwacht het belangrijkste rentetarief ongewijzigd. Wel zinspeelde de Fed op verdere renteverhogingen later dit jaar.

Ook werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, die naar verwachting later op de dag de rente in de eurozone verder zal verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie. In Japan, waar de centrale bankiers vrijdag vergaderen over de rente, zal het zeer ruime stimuleringsbeleid waarschijnlijk ongewijzigd blijven.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,8 procent. Naast de eerste renteverlaging in tien maanden verwerkten beleggers een reeks van tegenvallende macro-economische cijfers. Zo bleek dat zowel de Chinese winkelverkopen als de industriële productie in mei minder sterk zijn gestegen dan verwacht. Ook nam de jeugdwerkloosheid vorige maand toe tot een recordniveau van 20,8 procent en liet de export voor het eerst in twee maanden een daling zien.

De Nikkei in Tokio zette de opmars voort en boekte in het laatste uur van de beurshandel een winst van 0,4 procent. De stemming werd daarbij gesteund door een onverwachte stijging van de Japanse export in mei. Toyota ging verder omhoog en klom 0,7 procent. De autofabrikant steeg een dag eerder al 6 procent na een goed ontvangen update van het bedrijf over de strategie op het gebied van elektrische voertuigen en nieuwe accutechnieken. De Japanse chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron deden ook goede zaken en wonnen 2,7 en 1,9 procent.

De All Ordinaries in Sydney klom 0,2 procent. Door een verrassende sterke toename van de werkgelegenheid in Australië in mei is de kans toegenomen dat de Australische centrale bank de rente verder zal gaan verhogen. Een sterke arbeidsmarkt geeft de centrale bank namelijk meer ruimte om de economie af te remmen met hogere leenkosten om zo de inflatie te bestrijden. De Kospi in Seoul bleef achter bij de andere beurzen in de regio en verloor 0,4 procent.