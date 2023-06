Directeur techconferentie: politieke kennis over AI moet groeien

De techwereld is blij met alle aandacht voor kunstmatige intelligentie (AI) door ChatGPT, zo blijkt op techconferentie The Next Web in Zaandam. Premier Mark Rutte verzorgde met een korte videotoespraak de opening, wat voor conferentiedirecteur Myrthe van der Erve niet meer dan een “eerste stap” is.

“Het liefst heb ik Rutte en de ministers hier zelf”, vertelt Van der Erve. “Het belangrijkste wat de sector nu nodig heeft, is dat de overheid er onderdeel van wordt. Zorg dat je laat zien dat het belangrijk is, blijf niet aan de zijlijn. Er moet echt veel meer kennis in de politiek voor tech komen. Wij hebben wel eens Tweede Kamerleden die langskomen. Maar dan zeg je drie dingen en klapperen ze met hun oren.”

Van der Erve pleit niet per se voor een speciale AI-minister. “Maar er moeten wel specialisten met politiek mandaat zijn. En ook vanuit de top moet er veel meer kennis over zijn. Nu is de overheid ineens geforceerd om er meer energie in te steken. Want wie heeft het niet over ChatGPT? en AI?” Sinds de succesvolle lancering van ChatGPT in november is er veel meer aandacht voor generatieve AI, dat zelf bijvoorbeeld teksten produceert alsof ze door een mens geschreven zijn.

Rutte sprak in zijn toespraak in het Engels zijn bewondering uit voor de techsector. “Alles begint bij mensen die tegen de stroom in zwemmen en dat zie ik in deze branche. We hebben ze nodig om de grote uitdagingen van deze tijd aan te gaan, met name op het gebied van klimaat, gezondheidszorg en onderwijs. Ik ben blij dat de techprofessionals deze uitdaging aangaan.”

Volgens Van der Erve is de conferentie The Next Web met ruim 10.000 bezoekers over twee dagen iets groter dan vorig jaar en een van de grootste van Europa in haar soort. Veel meer dan bij de afgelopen editie is ChatGPT en AI verweven in zo’n beetje elke toespraak die hier gehouden wordt. “Al jaren laten we de kracht van AI zien, maar door ChatGPT is alles nu geĆ«xplodeerd. Het is veel groter dan ik vorig jaar had gedacht.”