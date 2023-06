Fins bedrijf wil papierfabriek Eerbeek sluiten halfjaar na koop

Het Finse papier- en kartonbedrijf Stora Enso is van plan papierfabriek De Hoop in Eerbeek te sluiten. Die fabriek is pas sinds begin dit jaar in handen van de Finnen. Bij De Hoop werken ongeveer 185 mensen voor wie nu ontslag dreigt. Vakbonden FNV en CNV vinden de geplande sluiting schandalig en eisen dat Stora Enso eerst kijkt naar een verkoop van de fabriek om werkgelegenheid te behouden.

De voorgenomen sluiting maakt deel uit van een grotere reorganisatie bij Stora Enso, waarbij ook vestigingen in Finland, Polen en Estland dicht moeten gaan. In combinatie met andere ingrepen verdwijnen daardoor 1150 werknemers bij het bedrijf.

De Hoop heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van 380.000 ton papier voor bijvoorbeeld golfkarton. De Gelderse fabriek kwam in januari definitief in handen van Stora Enso bij de overname van De Jong Packaging Group. Stora Enso zegt dat de sluiting te maken heeft met overcapaciteit op de Europese markt voor golfkarton.

“De werknemers zijn in shock, dit zag niemand aankomen. Wij vinden dit echt schandalig. Dit is één van de oudste papierfabrieken van Nederland, voorganger Molen De Hoop is uit 1657. Van generatie op generatie werken hier mensen uit de regio. Wij laten zeker niet zomaar gebeuren dat dit prachtige bedrijf ineens verdwijnt. Stora Enso moet een verkooptraject starten. Wij zijn ervan overtuigd dat er marktpartijen zijn die de fabriek willen overnemen”, aldus FNV-bestuurder Ashna Kamta.

“De werknemers voelen zich bekocht. Toen Stora Enso de fabriek kocht, is aan hen voorgehouden dat de overname zou leiden tot verdere omzetgroei en uitbreiding van het marktaandeel. Stora Enso zou een eigenaar zijn die de groeiambities deelde van zijn voorganger De Jong Packaging Group. Het tegendeel blijkt nu waar te zijn”, stelt bestuurder Sharon van Boxmeer van CNV.