Groen licht leden vakbonden voor sociaal plan VDL Nedcar

De leden van de vakbonden hebben donderdag ingestemd met het onderhandelingsresultaat tussen VDL en de bonden voor een sociaal plan bij autofabriek Nedcar in Born. Dat hebben de bonden bekendgemaakt na een ledenraadpleging in het Limburgse dorp Elsloo. 90 procent van de leden stemde voor het plan, 10 procent was tegen.

De vakbonden sloten dinsdag een akkoord met VDL over een nieuw sociaal plan voor de werknemers van Nedcar. Dat akkoord moest formeel wel nog aan de leden worden voorgelegd. Dat gebeurde donderdag.

Het akkoord behelst naast een ontslagvergoeding ook het begeleiden van mensen van werk naar werk, bij voorkeur in de regio. Ook is overeengekomen dat de productieachterstand, onder meer een gevolg van de stakingen de afgelopen weken, wordt ingehaald. Volgens de bonden gaat het om zo’n 6000 auto’s. Daarvoor moet op zaterdagen overgewerkt worden.

Vakbonden en directie lagen wekenlang met elkaar overhoop over het nieuwe sociaal plan, nodig wegens de aangekondigde massaontslagen in Born. Dat leidde tot twee spontane en acht formele stakingsdagen.

CNV-bestuurder Jeroen Bruinsma zei donderdag zeer tevreden te zijn met het resultaat en te hopen dat de rust nu wederkeert bij Nedcar. Zijn FNV-collega Peter Reniers voelde naast vreugde om het onderhandelingsresultaat ook spijt wegens de aanstaande massaontslagen. “Hier gaat een historie eindigen in Born”, zei hij.

VDL toonde zich in een reactie tevreden met de uitslag van de ledenraadpleging. “Goed dat met dit akkoord de rust bij VDL Nedcar is teruggekeerd”, aldus een woordvoerder van VDL. “Daarmee kunnen we weer werken aan onze leverbetrouwbaarheid. Dat is ook heel belangrijk voor het vertrouwen van toekomstige klanten en het zeker stellen van toekomstige werkgelegenheid. We voelen nu geen behoefte om terug te kijken op het proces en richten ons op de toekomst.”

Bij Nedcar werken 3950 mensen. VDL kondigde onlangs het ontslag aan van ruim 1800 werknemers in november. Begin volgend jaar volgen naar verwachting meer ontslagen, omdat dan een contract met BMW voor de productie van MINI’s in Born afloopt. Een opvolger voor BMW is nog niet gevonden.