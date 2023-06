Microsoft plant komst zakelijke AI-assistent naar Nederland

Microsoft haalt zijn nieuwe slimme kantoorassistent op basis van kunstmatige intelligentie (AI) naar Nederland. De Amerikaanse tech- en softwaregigant werkt aan plannen voor een testfase bij zakelijke klanten om de zogeheten ‘Copilot’ op te nemen in hun digitale werkomgeving Microsoft 365. Gebruikers kunnen dan op basis van het systeem achter ChatGPT bijvoorbeeld automatisch diapresentaties en samenvattingen van documenten laten maken.

Microsoft heeft gekozen voor Nederland omdat het concern in Middenmeer in Noord-Holland een datacenter heeft. Dat vertelt Rob Elsinga, technologisch directeur van Microsoft Nederland, op techconferentie The Next Web in Zaandam aan het ANP. “In dit Europese datacenter draaien wij ook de modellen achter ChatGPT. En wij garanderen dat de data die wij in een gebied gebruiken daar ook meteen verwerken.” De hele technologie achter de populaire AI-tool draait op datacenters van Microsoft.

Naast Nederland is deze testfase in nog een aantal landen om uiteindelijk zo’n 2600 organisaties de virtuele assistent te laten uitproberen. Microsoft begon eerder dit jaar al met een test in de Verenigde Staten bij een paar honderd bedrijven, nog dit jaar moet de tool breed voor klanten beschikbaar worden. Met Copilot is het bijvoorbeeld ook mogelijk om de belangrijkste mails in je inbox eruit te pikken en direct ChatGPT slimme teksten te laten schrijven.

Elsinga zegt zich bewust te zijn van de risico’s en minpunten van generatieve AI zoals ChatGPT, dat zelf teksten produceert alsof ze door een mens geschreven zijn. Zo zegt de directeur dat er continu onderzoek gedaan wordt naar verduurzaming van de technologie en is het bedrijf “druk bezig” met het beschermen van auteursrechten en authenticiteit. “Maar we willen ook al ter beschikking stellen aan media dat zij hun artikelen en video’s kunnen watermerken en zo aangeven dat het door een mens gemaakt is.”

Microsoft ziet zichzelf voorlopen op het gebied van AI vergeleken met branchegenoten. “Wij hebben aandelen genomen in OpenAI, de ontwikkelaar van ChatGPT”, zegt Elsinga. “Daarmee hebben we ook het recht gekregen om de technologie te krijgen in al onze producten.” Sinds de succesvolle lancering van ChatGPT in november is de aandacht voor generatieve AI wereldwijd geĆ«xplodeerd.