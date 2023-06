Netbeheerder roept op tot snellere melding van bouwplannen

Projectontwikkelaars en woningcorporaties moeten al in een vroeg stadium hun plannen voor nieuwbouwwijken en de verduurzaming van bestaande woningen delen met de netbeheerder. Deze oproep deed Daan Schut, die verantwoordelijk is voor de energietransitie bij netbeheerder Liander, tijdens de vastgoedbeurs Provada.

Daarbij moet volgens Schut ook direct duidelijk zijn hoe deze woningen verwarmd gaan worden en welke andere energiebehoeften er zijn. Het is voor Liander namelijk een grote uitdaging om het tempo waarin nieuwe huizen worden gebouwd en bestaande worden verduurzaamd bij te houden.

De energietransitie legt een zware last op het elektriciteitsnet dat oorspronkelijk niet is ontworpen voor het hoge verbruik van elektriciteit en het terugleveren daarvan. Zo verbruikt een volledig elektrisch huis ongeveer vier keer meer elektriciteit dan een bestaande woning op aardgas. Het is daarom belangrijk dat projectontwikkelaars en woningcorporaties niet alleen aangeven waar zij hun plannen willen uitvoeren, maar in de planfase ook bepalen welk energieconcept wordt toegepast.

Door zoveel mogelijk de vraag naar elektriciteit per woning te reduceren passen er meer woningen op het hetzelfde net. Bij nieuwbouwwoningen kunnen bijvoorbeeld warmtesystemen worden gebruikt met een lager piekvermogen. Bij bestaande woningen kunnen hybride warmtepompen worden ingezet die minder elektriciteit vragen dan een normale warmtepomp.

Om aan de stijgende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen, is Liander volop bezig met het verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnet. Maar de realiteit is dat de ontwikkelingen sneller gaan dan Liander het net kan uitbreiden. Voor nieuwbouwprojecten is dit nu al realiteit in Noord-Holland. Daar is het voor verschillende projecten een uitdaging om ze tijdig aan te sluiten.

In de woningbouwafspraken staat de ambitie om tot en met 2030 900.000 nieuwe woningen te bouwen. Voor de woningen die in het gebied van Liander worden gebouwd, geldt dat ongeveer 85 procent van de nieuwbouwprojecten in beeld is. Maar bij 40 procent daarvan is nog geen energieconcept bekend. Dat betekent dat geen goede berekening gemaakt kan worden van het verwachte energieverbruik. Het is volgens Liander daarom noodzakelijk dat gemeenten, ontwikkelaars, corporaties en buurtinitiatieven hun woningbouwplannen zo vroeg en volledig mogelijk delen met de netbeheerder.