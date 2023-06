Openbank probeert spaarders te lokken met rente van 3 procent

Openbank, een dochter van het Spaanse Banco Santander, probeert Nederlandse spaarders te verleiden met een spaarrente van 3 procent over tegoeden tot 300.000 euro. Daarmee is de bank naar eigen zeggen de eerste bank in Nederland die zijn rente na de jarenlange periode met lage rentes tot dat niveau opschroeft.

Het lokkertje geldt wel alleen voor de eerste zes maanden. Zodra de looptijd van de zogeheten Welkom Spaarrekening afloopt, wordt de rekening van de klant automatisch omgezet in een Open Spaarrekening met een rente van maximaal 2,25 procent. Ook dat percentage is niettemin beduidend hoger dan de rente die grote banken ING, ABN AMRO en Rabobank bieden. Zij hebben hun spaarrentes verhoogd tot 1 procent, ook al is het rentetarief dat banken krijgen als ze hun tegoeden bij de ECB stallen sinds vorig jaar veel sterker omhooggegaan.

“Nederland is een belangrijke markt voor Openbank”, verklaart Nicci de Haas, die bij de digitale bank verantwoordelijk is voor de activiteiten in Nederland. Openbank kwam in 2020 naar Nederland. Vanaf het begin probeerden de Spanjaarden zich al te onderscheiden met de hoogte van hun rente.

Meerdere kleinere banken proberen spaarders aan zich te binden met rentes boven de 2 procent. Vergelijkingssite Geld.nl opperde eerder dit jaar al dat veel mensen toch wel sparen bij grote banken als ABN AMRO, ING en Rabobank. “Dus ze hoeven niet per se hogere rentes te bieden om voldoende spaargeld aan te trekken.”

De beperkte verhoging van de spaarrente bij de grootste Nederlandse banken is de laatste tijd een heikel onderwerp, omdat de banken tegelijk wel forse winsten maken of aandeelhouders belonen. Voor minister van Financiën Sigrid Kaag was de situatie al aanleiding om banken op te roepen hun spaarrentes meer te verhogen. ECB-president Christine Lagarde zei recent in televisieprogramma Buitenhof dat mensen hun spaargeld ook bij een bank met een hogere rente kunnen stallen als ze de rente bij een eigen bank niet eerlijk vinden. Volgens de Française zijn daar genoeg opties voor.