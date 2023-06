Rechtszaak in VS tegen Twitter over schenden muziekrechten

Twitter is in de Verenigde Staten aangeklaagd vanwege schending van de auteursrechten op muziek. Het sociale mediaplatform zou namelijk muziek afspelen zonder toestemming van de songwriters. De rechtszaak is aangespannen door de National Music Publishers’ Association (NMPA) die een schadevergoeding van in totaal meer dan 250 miljoen dollar eist.

De NMPA is de belangrijkste belangenvereniging voor songwriters in de VS en heeft veel grote muziekmaatschappijen als leden waaronder Sony Music en Universal Music Group (UMG). De vereniging diende de klacht in bij de federale rechtbank in Nashville in de staat Tennessee. Volgens de muziekbedrijven heeft Twitter de muziekrechten op ongeveer 1700 nummers geschonden. De NMPA eist tot wel 150.000 dollar voor elk stuk werk waarop inbreuk wordt gemaakt.

In de klacht zegt de vereniging dat Twitter “bol staat van de inbreuk op het auteursrecht” en dat het “onwettige gedrag Twitter verrijkt ten koste van uitgevers en hun songwriters”. Twitter werd vorig jaar voor 44 miljard dollar overgenomen door Tesla-topman Elon Musk. Volgens The New York Times had Twitter voor die overname met muziekmaatschappijen gesproken over het afsluiten van licentieovereenkomsten.

Andere socialmediabedrijven, zoals YouTube, Facebook, Snap en TikTok hebben overeenkomsten waarbij de muziekindustrie jaarlijks miljarden dollars wordt betaald voor rechten op muziek. YouTube, eigendom van Google-moeder Alphabet, zei vorig jaar dat het in de afgelopen twaalf maanden 6 miljard dollar aan de muziekindustrie had betaald, terwijl Facebook-eigenaar Meta Platforms honderden miljoenen dollars per jaar betaalde voor rechten waarmee klanten muziek konden gebruiken in hun video’s.