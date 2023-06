Rentebesluit ECB centraal op Damrak na rentepauze in VS

De beurshandel op het Damrak staat donderdag vooral in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Na eerdere opmerkingen van meerdere ECB-bestuurders, onder wie president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB), dat de strijd tegen de hoge inflatie nog niet is gestreden is het vrijwel zeker dat de rente in de eurozone verder zal worden opgeschroefd. Beleggers zullen dan ook vooral letten op wat ECB-president Christine Lagarde zal zeggen over de toekomstige rentestappen.

Daarnaast verwerken beleggers nog het besluit van de Federal Reserve om de Amerikaanse rente ongewijzigd te houden. Na tien renteverhogingen op rij houdt de Fed daarmee voor het eerst een pauze. Wel zinspeelde de Fed op verdere renteverhogingen later dit jaar. Zo gaf Fed-voorzitter Jerome Powell aan dat er nog “een lange weg is te gaan” om de inflatie terug te dringen naar de doelstelling van 2 procent. Naast het ECB-besluit wordt verder uitgekeken naar de Amerikaanse winkelverkopen, het aantal WW-aanvragen en de industriĆ«le productie in de Verenigde Staten die later op de dag naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een licht lager begin van de belangrijke ECB-dag. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine minnen te openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen donderdag overwegend omhoog. De Nikkei in Tokio zag een eerdere winst echter verdampen en sloot 0,1 procent lager in afwachting van het rentebesluit van de Bank of Japan op vrijdag.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,7 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de Chinese centrale bank het rentetarief waarvoor banken geld kunnen lenen bij de centrale bank heeft verlaagd. Met die stap hoopt Beijing de kredietverlening te stimuleren en de kwakkelende economie aan te jagen. Tegenvallende cijfers over de Chinese winkelverkopen en de industriƫle productie leverden daarbij nieuw bewijs dat het coronaherstel in China hapert.

Op het Damrak zal PostNL mogelijk profiteren van een positief analistenrapport. De kenners van ING schroefden hun aanbeveling voor de post- en pakketbezorger op naar kopen. Het koersdoel van 2 euro per aandeel ligt zo’n 35 procent boven de huidige prijs van het aandeel.

De euro was 1,0818 dollar waard, tegen 1,0850 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 68,61 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent duurder, op 73,55 dollar per vat.