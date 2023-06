Unilever koopt Amerikaans frozen yoghurt-merk Yasso

Unilever neemt in Noord-Amerika frozen yoghurt-merk Yasso over. Het was- en levensmiddelenconcern ziet Yasso daar als welkome aanvulling van zijn bestaande assortiment aan ijsmerken waaronder Ben & Jerry’s, Magnum en Talenti.

Hoeveel geld er met de overname is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Unilever heeft wel laten weten dat de overname van het in Boulder, Colorado gevestigde Yasso aansluit bij de strategie om de ijsdivisie op te schalen. Met frozen yoghurt kan Unilever tegelijk ook inspelen op de stijgende vraag naar gezondere snackopties.

De directeur van het in 2009 opgerichte Yasso, Craig Shiesley, is blij met de deal. “We zijn verheugd om ons bij Unilever aan te sluiten”, laat hij weten in een verklaring. De overname zal naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar worden afgerond.