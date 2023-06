Wall Street stijgt ondanks hint op meer renteverhogingen door Fed

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag licht omhooggegaan. Beleggers kauwden nog na op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank besloot woensdag de rente ongewijzigd te laten en hield daarmee voor het eerst een pauze na tien renteverhogingen op rij. Wel zinspeelde de Fed op mogelijk twee renteverhogingen later dit jaar. Zo gaf Fed-voorzitter Jerome Powell aan dat er nog “een lange weg is te gaan” om de inflatie terug te dringen naar de doelstelling van 2 procent.

Daarnaast verwerkten beleggers het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB), die donderdag wel de rente in de eurozone met een kwart procentpunt verhoogde. In China besloot de centrale bank juist om een belangrijk rentetarief te verlagen. Met die stap hoopt Beijing de kredietverlening te stimuleren en het kwakkelende herstel van de op één na grootste economie ter wereld aan te jagen. Voor aanvang van de beurshandel op Wall Street kwamen ook nog een reeks macro-economische cijfers naar buiten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent hoger op 34.109 punten. De brede S&P 500 klom 0,3 procent tot 4386 punten en techbeurs Nasdaq won 0,1 procent op 13.642 punten.

Lennar werd 2,5 procent meer waard. De Amerikaanse huizenbouwer boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan beleggers en analisten hadden verwacht. Ook werd het bedrijf positiever over het aantal op te leveren woningen dit jaar.

Applied Materials zakte bijna 2 procent. De grootste Amerikaanse leverancier van chipapparatuur beschuldigt zijn in Californië gevestigde rivaal Mattson, die in Chinese handen is, van bedrijfsspionage. Zo zou Mattson ontwerpen van chipapparatuur hebben buitgemaakt, maar ook belangrijke werknemers van Applied Materials hebben weggekaapt.

Domino’s Pizza steeg een kleine 5 procent. Analisten van investeringsbank Stifel adviseren het aandeel te kopen vanwege de goede vooruitzichten van de Amerikaanse pizzaketen voor de tweede helft van het jaar. Target won daarnaast ruim 2 procent. De geplaagde Amerikaanse warenhuisketen, die dit kwartaal al bijna 20 procent is gedaald in beurswaarde, verhoogde zijn kwartaaldividend.