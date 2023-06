Wall Street veert op, daags na pauzeren renteverhoging door Fed

De aandelenbeurzen in New York vonden donderdag de weg omhoog, nadat de Federal Reserve een dag eerder had besloten de rente ongewijzigd te laten. Dat was de eerste pauze na tien renteverhogingen op rij. Het einde van de renteverhogingen lijkt echter nog niet in zicht, zo gaf Fed-voorzitter Jerome Powell aan. Volgens hem is er nog “een lange weg te gaan” om de inflatie verder terug te dringen.

Beleggers verwerkten verder het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) die, in tegenstelling tot de Amerikaanse centrale bank, de rente in de eurozone wel verhoogde. Dat ging om een kwart procentpunt. In China besloot de centrale bank juist om een belangrijk rentetarief te verlagen. Met die stap hoopt Beijing de kredietverlening te stimuleren en het kwakkelende herstel van de op één na grootste economie ter wereld aan te jagen.

De Dow-Jonesindex sloot de handelsdag 1,3 procent hoger af op 34.408,06 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent tot 4425,84 punten en techbeurs Nasdaq steeg eveneens 1,2 procent op 13.782,82 punten.

Cava Group maakte donderdag een succesvol beursdebuut op Wall Street. Het aandeel van de Amerikaanse restaurantketen, gespecialiseerd in mediterrane gerechten, eindigde maar liefst 99 procent hoger. Cava maakte als bedrijf een snelle groei door. Zo had het bedrijf 22 restaurants in 2016, inmiddels zijn dat er 263. Bovendien wisten de restaurants over de afgelopen jaren steeds meer omzet te draaien, terwijl het nettoverlies jaar na jaar daalde.

Domino’s Pizza steeg 6,5 procent na een koopadvies van analisten van investeringsbank Stifel. Zij spreken van goede vooruitzichten voor de Amerikaanse pizzaketen voor de tweede helft van dit jaar. Zo verwachten de analisten dat onder meer de hogere arbeidsproductiviteit en lagere grondstofkosten tot meer winst moeten leiden.

De prijs van olie ging flink omhoog, als gevolg van aantrekkende vraag vanuit China. Daarnaast meldde The Wall Street Journal dat Rosneft, het grootste olieconcern van Rusland, op het punt staat grote hoeveelheden olie te verkopen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,4 procent tot 70,57 dollar. Brentolie werd 3,3 procent duurder op 75,63 dollar per vat.

De euro was 1,0949 dollar waard, tegen 1,0932 dollar bij het slot van de Europese beurshandel.