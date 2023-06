Wisselend beeld op beurzen Europa na renteverhoging ECB

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met wisselende uitslagen gesloten. Beleggers verwerkten de nieuwe renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) om de hoge inflatie in te dammen. ECB-president Christine Lagarde zei in een toelichting dat in juli naar alle waarschijnlijkheid de rente verder verhoogd zal worden want de inflatie in de eurozone is nog steeds te hoog.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,2 procent hoger op 772,64 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 926,23 punten. In Frankfurt en Parijs gingen de hoofdgraadmeters tot 0,6 procent omlaag. De FTSE in Londen won 0,3 procent.

De rente wordt nu opnieuw met een kwart procentpunt verhoogd. Volgens Lagarde is er nog een weg te gaan bij het terugdringen van de inflatie naar de doelstelling van 2 procent op de middellange termijn. Van een pauze bij het verhogen van de rente zoals de Amerikaanse Federal Reserve nu doet, is volgens Lagarde dan ook geen sprake.

In de AEX was techinvesteerder Prosus koploper met een plus van 1,7 procent, geholpen door de koerswinsten in de Chinese techsector waarin het grote belangen heeft. Chipbedrijf ASMI was de grootste daler in de hoofdindex op Beursplein 5 met een min van 1,8 procent.

In de MidKap prijkte kunstmestbedrijf OCI bovenaan met een stijging van meer dan 5 procent. Winkelvastgoedconcern Eurocommercial Properties sloot de rij bij de middelgrote fondsen met een verlies van ruim 6 procent.

Bij de kleinere fondsen op het Damrak was post- en pakketbezorger PostNL een flinke winnaar met een plus van 8,2 procent. PostNL profiteerde van een positief analistenrapport van ING waarin het beleggingsadvies werd verhoogd naar kopen.

In Stockholm steeg Hennes & Mauritz (H&M) 3,7 procent na goed ontvangen verkoopcijfers van de Zweedse kledingketen. Ook is de verkoop van de zomercollectie deze maand goed begonnen.

De euro was 1,0932 dollar waard, tegen 1,0850 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent meer op 69,92 dollar. Brentolie werd 2,3 procent duurder op 74,86 dollar per vat.