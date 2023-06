Amsterdamse AEX-index licht hoger, dag na renteverhoging ECB

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is vrijdag met een kleine plus geopend. Beleggers kauwen nog na op de renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) een dag eerder. De ECB verhoogde zoals verwacht de rente verder om de hoge inflatie aan te pakken en zei dat een verhoging in juli zeer waarschijnlijk is. De Amerikaanse Federal Reserve nam deze week juist een pauze met het verhogen van de rente.

De AEX noteerde in de vroege handel een winst van 0,1 procent op 773,16 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 928,43 punten. In Parijs en Londen waren kleine plussen te zien op de koersenborden. De DAX in Frankfurt zakte licht.

Het Europese statistiekbureau Eurostat komt later in de ochtend met een nieuwe raming voor de inflatie in de eurozone in mei. Volgens een voorlopige schatting lag de inflatie in mei op 6,1 procent op jaarbasis.

In de AEX stond chemicaliƫndistributeur IMCD aan kop met een winst van 0,7 procent. IMCD doet een kleine overname in Vietnam en Singapore om te groeien op die markten. IMCD koopt het bedrijf Brylchem Group met een omzet van 58 miljoen euro in 2022 en circa vijftig werknemers. Een overnamesom werd niet gemeld.

De chipbedrijven ASMI, ASML en Besi waren de grootste dalers in de hoofdindex op Beursplein 5 met minnen tot 1 procent. In de MidKap nam maaltijdbezorger Just Eat Takeaway de koppositie in met een plus van 2 procent. Advies- en ingenieursbureau Arcadis sloot de rij bij de middelgrote bedrijven met een daling van 0,9 procent.

De maker van funderingen voor windmolens Sif Holding maakte bekend dat het 50 miljoen euro wil ophalen met een aandelenemissie om daarmee zijn plannen voor uitbreiding van de productiecapaciteit te helpen financieren. Het aandeel Sif ging bij de kleinere fondsen op het Damrak met 0,9 procent omlaag.

De euro was 1,0939 dollar waard, tegen 1,0932 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 70,68 dollar. Brentolie werd een fractie duurder op 75,74 dollar per vat.