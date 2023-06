Beurs Tokio licht hoger na rentebesluit Bank of Japan

De Nikkei-index op de aandelenbeurs in Tokio is vrijdag licht omhooggegaan na het besluit van de Bank of Japan (BoJ) om geen wijzigingen aan te brengen in het monetaire beleid. Dat besluit was al verwacht door beleggers. Elders in Azië waren ook groene cijfers op de koersenborden te zien.

De Nikkei noteerde een plus van 0,2 procent. De Japanse centrale bank besloot vast te houden aan het beleid om de economie verder te stimuleren. De BoJ is de enige van de grote centrale banken in de wereld die de rente nog niet heeft verhoogd. Dat komt vooral doordat de inflatie in het land minder hoog is dan in andere grote economieën.

Bij de bedrijven in Tokio kon autoconcern Nissan Motor (plus 0,1 procent) op aandacht rekenen. Het bedrijf ziet de belangrijke bestuurder Ashwani Gupta vertrekken. Dat bevestigde Nissan na eerdere berichten over botsingen rond leiderschap binnen de onderneming. Gupta is operationeel directeur bij Nissan en gaat vanaf 27 juni andere mogelijkheden onderzoeken, aldus het concern.

In Hongkong won de Hang Seng-index 0,7 procent en de beurs in Shanghai klom 0,4 procent. De Chinese centrale bank verlaagde eerder deze week de rente op leningen aan financiële instellingen met een looptijd van een jaar om de kredietverlening te stimuleren en daarmee de kwakkelende economie aan te jagen.

In Sydney kreeg de Australische All Ordinaries er 1 procent bij en de Zuid-Koreaanse Kospi in Seoul liet een koerswinst van 0,4 procent optekenen.