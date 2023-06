Britten akkoord met overname Roomba-stofzuigermaker door Amazon

De Britse marktwaakhond CMA heeft de overname van iRobot, de maker van robotstofzuiger Roomba, door Amazon goedgekeurd. Volgens de toezichthouder zijn er geen concurrentiebezwaren, zo laat CMA weten in een verklaring. Met de overname is 1,7 miljard dollar gemoeid.

Amazon wil met de overname zijn activiteiten op het gebied van slimme apparaten voor thuis verder uitbreiden. Het Amerikaanse webwinkelconcern geeft aan blij te zijn met het besluit. “We kijken uit naar soortgelijke beslissingen van andere toezichthouders binnenkort”, laat een woordvoerder weten.

Mensen die de slimme speaker Alexa van Amazon in huis hebben, kunnen die gebruiken om Roomba-stofzuigers te bedienen. Eerder deed Amazon zelf een poging een robotstofzuiger te ontwikkelen met de naam Astro. Maar die leek niet aan te slaan bij de consument.

Vorig jaar meldde onderzoeksbureau Multiscope dat één op de tien Nederlandse huishoudens een slimme robotstofzuiger heeft. De Roomba-stofzuiger was daarbij met afstand het populairst.

Andere investeringen van Amazon in slimme apparaten gingen onder meer naar de overname van het bedrijf achter de Ring-deurbel. Daarmee kunnen gebruikers via een camera zien wie er voor hun deur staat, nadat er is aangebeld.