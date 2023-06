Chinese president Xi ontvangt Bill Gates als ‘oude vriend’

De Chinese president Xi Jinping heeft Microsoft-oprichter Bill Gates met alle egards ontvangen in Beijing. Daar noemde hij de Amerikaanse zakenman en filantroop “een oude vriend” met wie hij wil samenwerken. Het is de eerste keer in jaren dat Xi een buitenlandse ondernemer persoonlijk ontmoet.

“Ik zeg vaak dat het fundament onder de Amerikaans-Chinese verhoudingen steunt op mensen. Ik vestig mijn hoop op het Amerikaanse volk”, zei Xi in een door de Chinese staatstelevisie uitgezonden fragment van het bezoek. “Met de huidige internationale situatie kunnen we verscheidene activiteiten ontplooien die onze twee landen en mensen ten goede komen. Activiteiten waar de mensheid als geheel baat bij heeft.”

Xi stelde tijdens het gesprek nogmaals geen “hegemonie” van één staat op het wereldtoneel na te streven, meldde staatskrant het Volksdagblad. China beschuldigt de Verenigde Staten daar geregeld van.

De opmerkingen komen in een periode van toenemende spanningen tussen China en de VS. De Amerikaanse president Joe Biden nam vorig jaar maatregelen om de Chinese technologische industrie af te sluiten van hoogwaardige westerse chiptechnologie. Ook staan de verhoudingen onder druk door de banden van de VS met Taiwan en de kritiek op mensenrechtenschendingen door de Chinese overheid. Die gespannen situatie maakt buitenlandse bedrijven ook voorzichtiger met hun activiteiten in het Aziatische land.

Gates, die sinds woensdag in Beijing is, zei het een eer te vinden dat hij Xi kon ontmoeten. “We hebben altijd geweldige gesprekken gehad en we moeten vandaag veel belangrijke onderwerpen bespreken. Ik vond het erg jammer dat ik de afgelopen vier jaar niet kon komen, dus ik ben erg blij om weer terug te zijn.” Gates’ liefdadigheidsfonds The Bill & Melinda Gates Foundation en het stadsbestuur van Beijing kondigden tijdens het bezoek ook nieuwe miljoenendonaties aan voor medicijnonderzoek.

Gedurende de coronapandemie reisde Xi niet meer naar het buitenland en sinds de heropening ontmoet hij vooral andere regeringsleiders. Andere grote zakenlieden uit het buitenland, zoals Tesla-baas Elon Musk, bezochten China ook en spraken toen vooral met ministers. Gates, die zich in 2020 terugtrok uit het bestuur van Microsoft, ontmoette Xi in 2015 voor het laatst.