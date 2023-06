Duitse laadpalenzaak Fastned en Tesla naar Europees Hof

Laadpalenuitbater Fastned en maker van elektrische auto’s Tesla weten voorlopig nog niet of zij laadpalen langs Duitse snelwegen mogen gaan aanbieden. De rechtbank in Düsseldorf, waarbij ze hierover een zaak hadden aangespannen, wil eerste bepaalde vragen beantwoord zien door het Europese Hof van Justitie.

De zaak heeft te maken met de exploitant van tankstations Tank & Rast, die sinds eind jaren 90 zo’n 95 procent van alle parkeerplaatsen en tankstations langs de Duitse snelwegen uitbaat. Daarmee heeft het bedrijf dus zowat een monopolie. Snelwegbeheerder Autobahn GmbH en Tank & Rast wilden die concessie uitbreiden met laadpalen en de Duitse kartelwaakhond oordeelde eerder dat dit mocht.

Maar Fastned en Tesla vinden dat er openbare aanbestedingen moeten komen voor laadpalen. Ze zeggen dat het laden van elektrische auto’s een wezenlijk andere bedrijfstak is dan tanken, met ook een ander verdienmodel. Bij veel uitbaters zijn er bijvoorbeeld verschillende prijzen voor abonnees en niet-abonnees en veel laadbedrijven doen niet ook in fossiele brandstoffen.

In de ogen van de Duitse rechtbank is de zaak niet zo simpel. De rechter wil eerst graag meer helderheid over de toelaatbaarheid van wijzigingen in bestaande concessieovereenkomsten.

Deze stap naar het Europese Hof van Justitie vindt Fastned “onwenselijk”. “De verlenging van de beslistermijn die daarmee waarschijnlijk gepaard gaat, komt ook de uitbreiding van de laadinfrastructuur niet ten goede”, laat het Nederlandse bedrijf weten in een reactie. De onderneming hoopt dat de autoriteiten en Autobahn alsnog tot inkeer komen en ervoor kiezen om meer concurrentie mogelijk te maken. Fastned heeft nu al 37 laadstations in Duitsland, maar nog niet direct langs de snelwegen in het land.