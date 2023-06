Gemeente Den Haag vraagt om steunpakket voor woningcorporaties

De gemeente Den Haag roept woonminister Hugo de Jonge op om snel met een steunpakket voor woningcorporaties te komen. Volgens wethouder Martijn Balster (volkshuisvesting) staan de Haagse corporaties financieel onder zware druk en kunnen ze de investeringen die nodig zijn de komen jaren niet volhouden.

De bestuurder verwijst naar de nieuwe financiële doorrekening van de zogeheten Nationale Prestatieafspraken (NPA). Dat zijn eerdere toezeggingen van de corporaties om tot en met 2030 stevig te investeren in onder meer verduurzaming en nieuwbouw. “Als het om investeringscapaciteit gaat, scoren de corporaties in de regio Haaglanden het slechtst van alle stedelijke regio’s in Nederland. In combinatie met de grote bouw-, onderhouds- en verduurzamingsopgave die de stad heeft, levert dit binnen een paar jaar grote problemen op.”

Balster vreest dat de woningen waar duizenden mensen zo’n behoefte aan hebben niet worden gebouwd of opgeknapt als er niet snel zicht is op financiële steun. Hij spreekt van een “wooncrisis in Den Haag”. Om die aan te pakken zou een “omvangrijk financieel steunpakket” van minister De Jonge nodig zijn.

Woningcorporaties hebben verspreid over het hele land volop plannen om de komende jaren nieuwe huurwoningen te bouwen en woningen energiezuiniger te maken. Landelijk bezien kunnen ze deze plannen momenteel nog goed financieren, laat corporatiekoepel Aedes weten. Grootste bottleneck volgens de vereniging van woningcorporaties is de beschikbaarheid van bouwlocaties.

Maar op de langere termijn zouden corporaties wel financieel in de knel kunnen komen. Uit de doorrekening van de NPA, die in opdracht van zowel het ministerie als Aedes plaatsvond, blijkt namelijk dat leningen duurder uitvallen door de opgelopen rentes en de verder toegenomen bouwkosten. Daardoor zou er tot en met 2030 in totaal 86 miljard euro aan investeringen in sociale huurwoningen nodig zijn.

“Om de investeringen in nieuwbouw en verduurzaming vol te kunnen houden, zijn extra maatregelen nodig”, geeft Aedes aan. Volgens de vereniging onderkent minister De Jonge de problemen ook en gaat hij naar oplossingen zoeken.