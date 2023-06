Spaans bouwbedrijf omhoog bij omstreden beursdebuut in Amsterdam

Het grote Spaanse bouwbedrijf Ferrovial kende bij zijn debuut op de Amsterdamse aandelenbeurs vrijdag een bescheiden koerswinst. Het concern heeft de omstreden verhuizing van zijn hoofdkantoor naar Nederland afgerond en heeft nu zowel een notering aan het Damrak als in Madrid. De Spaanse regering van premier Pedro Sánchez noemde het verhuisplan eerder ondankbaar en tegen de belangen van Spanje in. Maar volgens Ferrovial is de stap aantrekkelijk voor het bedrijf. Het aandeel won enkele procenten.

Nederland staat bekend als een belastingparadijs en dat werd Ferrovial eerder ook door critici voor de voeten geworpen. Het bedrijf, dat vooral infrastructuur ontwerpt, bouwt en beheert, maar ook bijvoorbeeld de Londense luchthaven Heathrow uitbaat, zegt echter dat de verhuizing helemaal niet om belastingen is te doen. Volgens de onderneming zou de stap naar Amsterdam Ferrovial toegang geven tot goedkoper krediet. De verhuizing zorgt in Nederland voor enkele tientallen extra banen en de stap moet geen gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in Spanje.

De Europese aandelenbeurzen lieten over de gehele linie beperkte winsten zien in de nasleep van de renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) een dag eerder. De ECB zei daarbij dat voor juli een nieuwe renteverhoging zeer waarschijnlijk is. Verder was er weinig echt richtinggevend nieuws voor beleggers. De AEX-index op Beursplein 5 sloot een fractie hoger op 772,72 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 927,66 punten. In Frankfurt, Londen en Parijs waren plussen tot 1,3 procent te zien op de koersenborden.

Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML hoorden bij de verliezers in de AEX met minnen tot ruim 2 procent. Analisten van New Street Research hebben hun advies voor ASML verlaagd. Ze vrezen namelijk dat de vraag naar nieuwe chipmachines komende jaren wat onder druk zal komen te staan.

Shell (plus 0,5 procent) ging juist met winst het weekend in. Het olie- en gasconcern werd eerder deze week nog door de aan Rusland gelieerde hackersgroep Clop genoemd op een lijst met doelwitten. Maar beleggers lijken daar niet van te zijn geschrokken. Shell heeft aangegeven onderzoek te doen naar de kwestie. Vooralsnog is er geen bewijs gevonden dat belangrijke IT-systemen van de onderneming zijn geraakt.

De euro was 1,0924 dollar waard, tegen 1,0932 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 70,85 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 75,75 dollar per vat.