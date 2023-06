Virgin Galactic flink omhoog op beurs na aankondiging ruimtereis

Ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic was vrijdag een flinke stijger op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf uit de koker van de Britse zakenman Richard Branson kondigde aan later deze maand zijn eerste commerciĆ«le vlucht met ruimtetoeristen te willen lanceren. Beleggers zetten het bedrijf in de vroege handel daarop zo’n 37 procent hoger.

De vlucht moet tussen 27 juni en 30 juni plaatsvinden en wordt gezien als een mijlpaal voor het ruimtevaartbedrijf. Italiaanse wetenschappers vertrekken dan vanuit Spaceport America in New Mexico in de VSS Unity. Een tweede vlucht staat voor begin augustus gepland. De honderden ruimtetoeristen die kaartjes hebben gekocht bij Virgin Galactic krijgen na veel vertraging dus ook uitzicht op een reis naar de ruimte.

Ook softwareconcern Adobe stond bij de winnaars op Wall Street. Adobe, bekend van onder meer fotobewerkingssoftware Photoshop, maakte kwartaalcijfers bekend die goed vielen bij beleggers. Daarbij verhoogde Adobe zijn omzet- en winstverwachtingen voor het gehele jaar. Het bedrijf denkt dat de ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie zullen helpen bij de vraag naar zijn producten. Het aandeel Adobe werd ruim 4 procent hoger gezet.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,2 procent in de plus op 34.492 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4437 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 13.799 punten. Op donderdag werden nog winsten tot 1,3 procent geboekt in de nasleep van het besluit van de Federal Reserve een dag eerder om te pauzeren bij het verhogen van de rente.

Chipconcern Intel (plus 1 procent) stond eveneens in de belangstelling na de bekendmaking dat het miljarden uittrekt voor de bouw van een nieuwe fabriek voor het assembleren en testen van chips in het Poolse Wroclaw. Intel-topman Pat Gelsinger maakte dat bekend bij een bezoek aan Wroclaw.

Het aandeel iRobot Corp, de fabrikant van de Roomba-robotstofzuiger, sprong verder dik 19 procent omhoog. De Britse concurrentie- en markttoezichthouder CMA geeft goedkeuring aan de overname van het bedrijf door webwinkelconcern Amazon. Met die overname is 1,7 miljard dollar gemoeid.

De Universiteit van Michigan komt kort na opening van de beurshandel in New York nog met nieuwe cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Beleggers op Wall Street gaan een lang weekend tegemoet. Maandag blijven de Amerikaanse beurzen dicht vanwege Juneteenth, de herdenking van het einde van de slavernij in de Verenigde Staten.