Grote staking in VS dreigt bij pakketbezorger UPS

Bij pakketbezorger UPS dreigt een grote staking in de Verenigde Staten. Vakbondsleden onder de bezorgers en medewerkers van sorteer- en distributiecentra stemden volgens vakbond Teamsters vrijwel unaniem in met acties als er voor eind juli geen nieuw loonakkoord is. De vakbond vertegenwoordigt zo’n 340.000 UPS-medewerkers in de VS.

Gesprekken tussen de vakbond en UPS lopen al enige tijd en hebben al geleid tot toezeggingen van UPS. Zo krijgen alle nieuwe bezorgtrucks airco, iets wat nu nog niet het geval is. Maar de moeilijkste onderwerpen, zoals loonsverhogingen, liggen nog op tafel.

UPS liet weten dat er nog tijd is en dat het bedrijf normaal zal blijven opereren. “We boeken nog steeds voortgang op belangrijke onderwerpen en blijven vol vertrouwen dat we tot een overeenkomst zullen komen die goed is voor onze werknemers, de vakbond, ons bedrijf en onze klanten”, stelde UPS in een verklaring.