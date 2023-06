Ruim 160 bouwplaatsen bieden een kijkje achter schermen

Ruim 160 bouwplaatsen zijn zaterdag toegankelijk tijdens de jaarlijkse Dag van de Bouw. Dat zijn er volgens organisator Bouwend Nederland meer dan ooit.

Zo kunnen mensen door het lege Binnenhof lopen in Den Haag. Het complex waar onder meer de Eerste en Tweede Kamer zitten, ondergaat momenteel een renovatie. Vooraf aanmelden is hier verplicht. Ook is het herstel te zien van de door brand getroffen Onze Lieve Vrouw Geboorte-Goede Herder kerk in Hoogmade en hoe het eraan toegaat bij de herinrichting van de Grote Markt in Groningen. In Leeuwarden bieden de bouwers een kijkje bij de vorderingen van de bouw van het nieuwe Cambuurstadion en belangstellenden kunnen ook langs bij de verbreding van de A1 Oost bij Twello.

Op de Dag van de Bouw, een initiatief van brancheorganisatie Bouwend Nederland, stellen bouw- en infrabedrijven bouwplaatsen open die normaal gesproken dicht zijn voor publiek. Het evenement is voor de zestiende keer en trekt jaarlijks tienduizenden mensen. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) opent de dag officieel bij een woningbouwproject in Rotterdam-Zuid.

Eerder deze week zei voorzitter Arno Visser van Bouwend Nederland dat het “alle hens aan dek” is om de gevolgen van de problemen in de bouw zo veel mogelijk te beperken. De sector zit in zwaar weer, mede door de gestegen rente en de regelgeving. Volgens de laatste berekeningen van het Economisch Instituut voor de Bouw lijkt het erop dat de bouwproductie, en dan met name de woningbouw, dit jaar en volgend jaar nog meer daalt dan verwacht.