Beleggers kijken naar verklaring Fed-president Powell in Congres

De aandacht van beleggers zal komende beursweek onder meer uitgaan naar de verklaringen die president Jerome Powell van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve zal afleggen voor het Congres. Vorige week besloot de Fed te pauzeren met het verhogen van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie na tien verhogingen op rij. Wel hintte de centrale bank op verdere verhogingen later dit jaar.

Powell verschijnt woensdag en donderdag voor speciale commissies van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat om toelichting te geven op het monetair beleid van de Fed. Beleggers zullen nauwlettend kijken naar opmerkingen over het toekomstige beleid en de staat van de economie. Mogelijk komt er weer een nieuwe renteverhoging in juli. Verder kan Powell ondervraagd worden over de onrust in de Amerikaanse bankensector eerder dit jaar, na het omvallen van verschillende regionale banken in de Verenigde Staten.

De Europese Centrale Bank (ECB) kwam vorige week wel met een nieuwe verhoging en ECB-president Christine Lagarde zei dat een verdere stap in juli zeer waarschijnlijk is. Komende week komt ook de Bank of England met een nieuw rentebesluit. De Britse centrale bank gaat donderdag dan de rente naar verwachting ook verder verhogen.

Aan het bedrijvenfront is het vrij rustig. Verzekeraar Aegon houdt donderdag een dag voor beleggers. Het Duitse autoconcern Volkswagen organiseert een dag eerder een beleggersdag. Verder komt de Amerikaanse pakketbezorger FedEx nog met kwartaalcijfers, net als het internationale organisatieadviesbureau Accenture.

De agenda voor macro-economische gegevens bevat onder meer cijfers over de bedrijvigheid in de Europese industrie en dienstensector en informatie over het consumentenvertrouwen in de eurozone. Ook over de Amerikaanse industrie worden cijfers gemeld. De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert maandag nieuwe economische vooruitzichten voor Nederland.

Overigens zullen de Europese aandelenmarkten het maandag zonder richting vanuit Wall Street moeten doen. De Amerikaanse beurzen zijn die dag gesloten vanwege Juneteenth, de herdenking van het einde van de slavernij in de VS.

De Amsterdamse AEX-index ging vrijdag een fractie omhoog tot 772,72 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs boekten plussen tot 1,3 procent. In New York waren minnen tot 0,7 procent op de koersenborden te zien.