Bloomberg: Indiase IndiGo bestelt 500 vliegtuigen bij Airbus

De Indiase luchtvaartmaatschappij IndiGo, geleid door voormalig KLM-topman Pieter Elbers, gaat maandag op de eerste dag van de luchtvaartshow van Parijs mogelijk een order bekendmaken voor vijfhonderd toestellen van het type Airbus A320neo. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg.

Maandag gaat de luchtvaartshow van Parijs van start, na vier jaar afwezigheid. Het Internationale Lucht- en Ruimtevaartsalon (SIAE) wordt gehouden op het vliegveld Le Bourget even buiten Parijs. Parijs behoort samen met de show in het Britse Farnborough tot de grootste evenementen in de internationale luchtvaartindustrie. De Parijse show duurt tot en met zondag.

De order van prijsvechter IndiGo zou een record zijn voor het Europese Airbus dat in een felle concurrentiestrijd is verwikkeld met de Amerikaanse rivaal Boeing. Airbus zou ook gesprekken voeren met het Saudische Flynas over een grote bestelling.

Vanwege het sterke herstel van de luchtvaartsector van de coronacrisis stromen de bestellingen binnen bij Airbus en Boeing. Maatschappijen als Emirates, Turkish Airlines, Delta Air Lines en Air France-KLM zouden allemaal kijken naar grote orders. Het Ierse Ryanair maakte in mei nog bekend een miljardenorder te plaatsen bij Boeing voor 150 nieuwe vliegtuigen. Door de drukte zijn er wel lange wachttijden voor leveringen van toestellen.

Luchtvaartbrancheorganisatie IATA kwam eerder deze maand met een nieuwe voorspelling voor de winstgevendheid in de sector. IATA rekent nu op een gezamenlijke winst van 9,8 miljard dollar. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met de prognose uit december, geholpen door de sterk gestegen ticketprijzen. Het aantal passagiers zal dit jaar wereldwijd met 4,35 miljard het niveau van 2019, dus voor de pandemie, bijna evenaren, aldus IATA.