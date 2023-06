Boeing verwacht dubbel zoveel vliegtuigen in de lucht tegen 2042

Boeing verwacht dat het aantal vliegtuigen in de lucht de komende twintig jaar verdubbelt. Dat meldt de Amerikaanse vliegtuigbouwer aan de vooravond van het Internationale Lucht- en Ruimtevaartsalon (SIAE) in het Franse Le Bourget.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer verwacht dat in 2042 48.575 toestellen in dienst zullen zijn. Vorig jaar waren er wereldwijd 24.500 vliegtuigen in gebruik. Volgens Boeing zullen 42.595 vliegtuigen moeten worden gebouwd, de helft om oude toestellen te vervangen, en de helft om de groei op te vangen.

Boeings Europese concurrent Airbus gaat uit van ongeveer dezelfde groeicijfers. Na een dip in de luchtvaart vanwege de coronapandemie is de vraag volgens Boeing weer helemaal hersteld. Door wereldwijde economische groei zullen de komende jaren ook meer mensen met het vliegtuig kunnen reizen, verwacht Boeing.

Reizen met het vliegtuig stoot meer CO2 uit dan bijvoorbeeld met de trein. Daarom wordt in de sector gewerkt aan duurzame vliegtuigbrandstof. Daar zouden volgens sectorvertegenwoordigers echter hoge kosten mee zijn gemoeid, die passagiers zullen merken in ticketprijzen.